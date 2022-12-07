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В распоряжении украинской армии появился беспилотный аппарат способный нанести удар по Москве и другим населенным пунктам РФ. Британское издание The Guardian пишет, что Киев самостоятельно разработал БПЛА, во что верится с большим трудом.

Авторы публикации поясняют, что дальность беспилотника составляет около 1000 километров, что якобы дает возможность ВСУ атаковать практически любой город в европейской части России.

Напомним, что Киев более месяца назад заявлял о создании такого дрона, однако эксперты отмечали, что ни технологий, ни производственных мощностей для подобных изобретений на Украине нет. Военный эксперт Сергей Хатылев также заметил, что характеристики якобы украинского БПЛА очень напоминают израильский Harop, поэтому не исключаются тайные поставки Киеву этих беспилотников.

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