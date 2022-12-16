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Американское изданиеThe Economist сообщило, что окружение президента Украины Зеленского намеревается заменить действующего Главкома ВСУ Валерия Залужного на командующего Сухопутными силами Александра Сырского. В качестве источника журналисты называют неизвестного чиновника из президентской администрации, передает “Московский комсомолец”.

По словам авторов публикации, противники Залужного заявляют, что главнокомандующий украинской армией ни раз не побывал на фронте в ходе боевых действий. Однако сторонники военного поясняют, что Главкому запретило это делать руководство страны.

По мнению экспертов, приближенные к Зеленскому политики действительно могут попытаться произвести такую рокировку. Валерий Залужный ведет себя слишком независимо и, согласно социальным опросам, пользуется в стране огромной популярностью. И это при том, что у него даже нет своей политической силы.

Сырский, которые ранее был начальником Залужного, более выгоден команде президента Украины.

Оба высокопоставленных военных уже прокомментировали данные слухи. Они заявили, что хотели бы продолжать оставаться вне политики. Также и Залужный, и Сырский сообщили журналистам, что полностью друг другу доверяют.

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