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Истребители Су-27, которые дислоцируются на авиабазе Бильбек в Крыму, успешно применяются для выполнения функций противовоздушной обороны, пишет американский портал The Drive.

Авторы поясняют, что эти самолеты перед вылетом для патрулирования снаряжаются ракетами Р-73 и Р-27. В ходе боевых действий они обеспечивают прикрытие российской авиации. Также они отслеживают появление в небе украинских истребителей и американских самолетов-шпионов.

Автор публикации Томас Ньюдик заявил, что российские конструкторы модернизировали систему управления огнем на истребителях Су-27 до новейшей экспортной версии Су-30МК2. Сейчас такие самолеты получает от РФ Китай. Ракеты “воздух-воздух” дают возможность точно поражать воздушные цели врага и защищать Крымский полуостров от нападений КИев.

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