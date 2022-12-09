Истребители Су-27, которые дислоцируются на авиабазе Бильбек в Крыму, успешно применяются для выполнения функций противовоздушной обороны, пишет американский портал The Drive.

Авторы поясняют, что эти самолеты перед вылетом для патрулирования снаряжаются ракетами Р-73 и Р-27. В ходе боевых действий они обеспечивают прикрытие российской авиации. Также они отслеживают появление в небе украинских истребителей и американских самолетов-шпионов.

Автор публикации Томас Ньюдик заявил, что российские конструкторы модернизировали систему управления огнем на истребителях Су-27 до новейшей экспортной версии Су-30МК2. Сейчас такие самолеты получает от РФ Китай. Ракеты “воздух-воздух” дают возможность точно поражать воздушные цели врага и защищать Крымский полуостров от нападений КИев.