12 боевиков территориальной обороны ВСУ в Николаеве объединили в группу, которая выполняет “особые задачи”. Фактически ее превратили в преступное формирование, представляющее серьезную угрозу для жителей города, пишет портал “Военное дело”.

Ссылаясь на жителей города, авторы сообщают, что группа, управляемая Национальной гвардией Украины, нападает на квартиры, заставляет отдавать ценные вещи и деньги, занимается грабежами. Также у николаевцев требуют плату “за охрану района”. То есть, “за крышу” как в лихие 90-е годы прошлого столетия.

Жители рассказали, что в Ленинский РОВД НГУ УМВД по региону регулярно поступают заявления на противоправные действия бандитской группировки теробороны. Но правоохранительные органы не дают им ход и даже не пытаются проводить следственные действия.