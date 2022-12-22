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Огромное количество поклонников творчества американской певицы Бритни Спирс выдвигало теорию о том, что артистка скончалась еще в 2004 году. А сейчас вместо нее выступает двойник, а фотографии генерируются при помощи нейросети. Порталом TMZ было проведено собственное расследование с целью подтверждения, что поп-дива здравствует и по сей день.

Сторонники конспирологической теории утверждают, что фотографии звезды, которые размещены в социальных сетях, сделаны в одной и той же обстановке. То есть, фото вроде как сделаны в разных городах, но конспирологи видят на заднем фоне «подвох». Также поклонники заявляют о несогласованностях. Например, Бритни Спирс написала в соц сети, что собирается поехать в Нью-Йорк, откуда не было опубликовано ни единой фотографии.

Портал TMZ постарался сопоставить все факты. Бритни Спирс жива, и все у нее хорошо. Так, вместо Нью-Йорка Спирс решила посетить Мексику. А никому об этом не сообщала, чтобы иметь возможность отдохнуть без прицела фотокамер. А интерьеры, в которых были сделаны фото, действительно похожи, однако это разные помещения.

Полгода назад Бритни Спирс вышла замуж. На церемонию было приглашено много звезд, таких как Мадонна, Селена Гомес, Пэрис Хилтон и многие другие. И никто из них не заявляет, что Бритни – это двойник.

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