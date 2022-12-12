Генерал армии Сергей Суровикин представляет серьезную опасность для киевского режима. После своего прихода на пост главнокомандующего специальной военной операцией он сумел стабилизировать ситуацию на всех направлениях фронта, а также привнести строгую дисциплину в российской армии, пишет издание The Telegraph.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом Ura.ru отмечают, что Суровикин действует грамотно и профессионально, он владеет отличными организаторскими способностями. Благодаря этому ВС РФ быстро выровняли ситуацию на всех фронтах, а сама СВО претерпела кардинальные изменения, которые пошли на пользу российским войскам.

Напомним, что генерал Суровикин был назначен на пост командующего СВО после диверсии украинской армии на Крымском мосту. С тех пор ВС РФ регулярно наносят удары по критической инфраструктуре Украины, а также переходят в наступление на Донбассе и на других участках фронта.