ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Генерал армии Сергей Суровикин представляет серьезную опасность для киевского режима. После своего прихода на пост главнокомандующего специальной военной операцией он сумел стабилизировать ситуацию на всех направлениях фронта, а также привнести строгую дисциплину в российской армии, пишет издание The Telegraph.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом Ura.ru отмечают, что Суровикин действует грамотно и профессионально, он владеет отличными организаторскими способностями. Благодаря этому ВС РФ быстро выровняли ситуацию на всех фронтах, а сама СВО претерпела кардинальные изменения, которые пошли на пользу российским войскам.

Напомним, что генерал Суровикин был назначен на пост командующего СВО после диверсии украинской армии на Крымском мосту. С тех пор ВС РФ регулярно наносят удары по критической инфраструктуре Украины, а также переходят в наступление на Донбассе и на других участках фронта.

Вам может понравиться

Путин: Запад поощрял террор в Донбассе и использует украинцев как пушечное мясо

В своем видеообращении к министрам обороны стран СНГ и Шанхайской организации сотрудничества президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад использует Украину в качестве “тарана” против России, а жителей этой страны

СП: ВС Украины могут выйти из-под контроля президента Зеленского и пойти на Киев

Постоянные провалы в зоне боевых действий, колоссальные потери и падение боевого духа могут вынудить украинских военных оставить позиции и пойти на Киев, чтобы выяснить отношения с властями, пишет портал “Свободная

Командир минометной батареи ВС РФ Шелухин отбил атаку ВСУ, спас личный состав и получил орден Мужества

Старший лейтенант Александр Шелухин удостоился Ордена Мужества за грамотное управление вверенным ему подразделением, а также за отвагу и самоотверженность. Офицер, временно исполняющий обязанности командира батареи минометчиков, попал под обстрел ВСУ,