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Самую серьезную угрозу для украинской армии представляет генерал-армии Сергей Суровикин, занимающий пост главнокомандующего СВО. Его профессиональные действия позволили российским ВС в минимальные сроки вернуть в свои руки инициативу на фронте, пишет британское издание The Telegraph.

Дара Массикот, представляющая аналитический центр Rand Corporation, заявила, что Суровикин – это самый компетентный руководитель специальной военной операции. Его уникальные организаторские способности позволили быстро наладить взаимодействие между подразделениями ВС РФ и перейти к наступательным действиям практически на всех участках фронта.

Также авторы публикации отмечают беспощадность Суровикина, за которую его прозвали “генерал Армагеддон”. Удары по энергетической инфраструктуре Украины, которые наносятся с 10 октября позволили практически полностью погрузить страну во тьму и существенно повысить шансы ВС РФ на скорую победу.

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