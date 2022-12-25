Председатель китайской корпорации аэрокосмической науки и техники China Aerospace Science and Technology Corporation У Яньшэн заявил о том, что Китай планирует построить международную исследовательскую лунную станцию International Lunar Research Station. Согласно имеющимся данным, тайконавты (так называют в Китае астронавтов) должны высадиться на Луну уже к 2030 году. Соответствующую информацию сообщает издание SpaceNews.

Также У Яньшэн отметил, что в грядущие 10-15 лет КНР планирует доставить с поверхности Марса грунт для проведения исследований. Также в планах китайцев – отправка автоматических межпланетных станций к Юпитеру и Урану и запуск космической обсерватории, которая будет занята изучением экзопланет. Председатель корпорации также сообщил, что на данный момент КНР усиленно работает над созданием многоразовых космических ракет.

Ранее сообщалось, что в Китае был запущен космический корабль «Шэньчжоу-15» с экипажем из трех человек на борту.