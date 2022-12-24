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Украинские ВС обстреливали дома в Мариуполе из танков, чтобы обвинить в этом Россию, заявил военнопленный Вячеслав Андреев. Он уточнил, что в этих домах находились гражданские.

По словам Андреева, танкисты отъезжали подальше и открывали огонь из танкового оружия по гражданскому населению. Потом они заявили, что “российские ВС” обстреляли очередной дом, передает ТАСС.

Пленный также сообщил, что металлургический комбинат “Азовсталь” начали укреплять и превращать в фортификационное сооружение для боевиков националистического полка “Азов” (запрещенная в России террористическая организация) еще в 2014 году. Еще через 2 года в Мариуполе и других городах Украины появились инструкторы Североатлантического альянса, которые обучали военнослужащих ведению боевых действий.

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