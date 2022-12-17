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Соединенные Штаты и Польша были вовлечены в террористические акты, организованные ВСУ на территории России. Уже имеются доказательства, подтверждающие этот факт, передает ТАСС.

Станции управления беспилотниками, которые использовались для терактов в Белгородской, Воронежской, Курской областях и в Крыму, произведены американской компанией Spektreworks. Она же разработала авионику для этих БПЛА и провела первичную настройку оборудования.

Окончательная сборка дронов производилась в Жешуве, который Польша превратила в своеобразный хаб западного оружия для Украины. Здесь же проводились тестовые полеты беспилотников.

После этого дроны были переправлены на Украину. Под Одессой и Кривым Рогом их снарядили боевыми частями и полетным заданием. Отсюда же осуществлялся запуск беспилотных аппаратов.

Информация, которая была получена с БПЛА уже после терактов, подтверждает причастность к их организации Польши и США, отмечают источники агентства.

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