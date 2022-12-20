Вооружённые силы Украины при обстреле Калининской больницы в Донецке могли использовать ракеты EXP-122. Их производят в Словакии. И они отличаются повышенной ударной силой. Такое предположение сделал руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, генерал-майор Руслан Якубов – передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось, что ВСУ в очередной раз обстреляли столицу Донецкой Народной Республики. При этом повреждения получила одна из городских больниц. Генерал Якубов отметил, что по характеру повреждений можно предположить, что обстрел вёлся нетипичными боеприпасами, а снарядами EXP-122, которые НАТО передало Украине.

В сообщении ТАСС уточняется, что указанные боеприпасы могут выпускать любые реактивные системы залпового огня (РСЗО), которые предназначены для боеприпасов калибра 122 миллиметра. В отличие от стандартных снарядов РСЗО “Град” у ЕХР-122 более массивная боевая часть. Это повышает ударную силу и, следовательно, наносит больше разрушений.

Указанные словацкие ракеты ВСУ уже использовали. 15 декабря ими был обстрелян центр Донецка. Тогда по городу было выпущено 40 снарядов ЕХР-122.