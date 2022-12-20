ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вооружённые силы Украины при обстреле Калининской больницы в Донецке могли использовать ракеты EXP-122. Их производят в Словакии. И они отличаются повышенной ударной силой. Такое предположение сделал руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, генерал-майор Руслан Якубов – передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось, что ВСУ в очередной раз обстреляли столицу Донецкой Народной Республики. При этом повреждения получила одна из городских больниц. Генерал Якубов отметил, что по характеру повреждений можно предположить, что обстрел вёлся нетипичными боеприпасами, а снарядами EXP-122, которые НАТО передало Украине.

В сообщении ТАСС уточняется, что указанные боеприпасы могут выпускать любые реактивные системы залпового огня (РСЗО), которые предназначены для боеприпасов калибра 122 миллиметра. В отличие от стандартных снарядов РСЗО “Град” у ЕХР-122 более массивная боевая часть. Это повышает ударную силу и, следовательно, наносит больше разрушений.

Указанные словацкие ракеты ВСУ уже использовали. 15 декабря ими был обстрелян центр Донецка. Тогда по городу было выпущено 40 снарядов ЕХР-122.

Вам может понравиться

Кремль опубликовал видео работы Путина в объединенном штабе родов войск

Президент РФ Владимир Путин 16 декабря побывал в объединенном штабе родов войск, принимающих участие в специальной военной операции. Соответствующую видеозапись в Сети опубликовал официальный сайт Кремля. Глава государства провел совещание

FT: Польша получила уникальный шанс избавиться от статуса страны второго сорта в Евросоюзе

Специальная военная операция ВС РФ на Украине стала для Польши шансом избавиться от статуса “страны второго сорта” в ЕС и выйти на первые роли, пишет издание Financial Times. Эксперты пояснили,

Военный историк Кнутов рассказал, как отразятся поставки Киеву ЗРК Patriot на спецоперации

Намерение США отправить на Украину зенитно-ракетные комплексы Patriot – это не только эскалация конфликта, но и попытка испытать системы ПВО в деле, проверить их в реальной боевой обстановке, считает военный