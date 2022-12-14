Несмотря на заявления о том, что Украина должна сама определять свою судьбу, на Западе уже устали от военного противостояния Киева и Москвы. В этой связи Вашингтон всё активнее подталкивает президента Владимира Зеленского к переговорам. Об этом пишет издание The American Conservative (ТАС) – передаёт РИА “Новости”.

Обозреватель издания Тед Снайдер уверяет, что уже было три “сдвига” в позиции США по Украине. Сначала Белый дом подталкивал Киев к переговорам, затем предлагал пойти на компромисс с Москвой, а потом и вовсе заявил, что территориальная целостность Украины может быть “интерпретирована свободно”. Последнее стало для Зеленского “большим сюрпризом”, уверяет обозреватель.

По мнению Снайдера, Россия может пойти на сделку, если оставит себе Донбасс и Крым в тех границах, которые контролировала до начала специальной военной операции.

Между тем в Москве неоднократно подчёркивали, что статус территорий, которые вошли в состав России, пересмотру не подлежит. Осенью Российская Федерация пополнилась территориями ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. За присоединение к России проголосовали большинство жителей этих регионов.