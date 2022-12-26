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Татьяна Тарасова, заслуженный тренер Советского Союза, дала ответ на призыв Украины убрать российскую спортсменку из перечня номинантов на получение премии Skating Awards в номинации «Самый ценный фигурист».

Тарасова это заявление украинской Федерации фигурного катания назвала глупостью. Тренер возмутилась и спросила, почему Украина диктует нам и всем остальным, что делать.

Днем ранее на официальном портале ФФКУ появилось обращение, в тексте которого организация потребовать исключить российскую спортсменку Анну Щербакову из возможных претендентов на премию.

Напомним, что в прошлом сезоне Щербакова выиграла в Пекине на Олимпийских играх и получила серебро на ЧЕ. Кроме этих наград, у нее есть золото, полученное на ЧМ-2021.

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