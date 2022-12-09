Отдельный танковый батальон 1-го Армейского корпуса ДНР успешно действует в окрестностях Водяного. Этот населенный пункт все еще находится под контролем украинских боевиков, по которым беспрерывно наносятся удары, рассказал РИА Новости военнослужащий подразделения с позывным “Маршал”.

Он отметил, что ключевыми целями для ударов по противнику являются блиндажи и опорные пункты, скопления техники и живой силы. Танки поражают их с более высокой точностью, чем артиллерийские орудия, у которых в любом случае получается небольшой разлет. Это делает бронированные машины более эффективными, когда они задействуются с закрытых позиций.

Бойцы подразделения также выделили еще одно преимущество танков перед артиллерией. Во время тумана беспилотные аппараты противника быстро обнаруживают артиллерийские позиции по вспышкам от выстрелов. Танк же заметить гораздо сложнее.

Напомним, что Водяное – это стратегически важный населенный пункт, являющийся ключом к Авдеевке. Он позволит освободить город и прекратить обстрелы ДНР украинскими боевиками.