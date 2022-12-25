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Президент Украины Зеленский умело манипулирует властями Соединенных Штатов обещая им «победу над Россией», достичь которой невозможно, пишет американское издание The American Conservative.

Автор публикации Род Дреер пояснил, что в интересах Соединенных Штатах прекратить снабжение Украины оружием, что автоматически приведет к завершению конфликта путем переговоров. Но Владимир Зеленский заявляет, что РФ намерена не только достичь всех целей на Украине, но и ударить по американским союзникам. Это такие же манипуляции, как и во время «глупой войны», которую США вели в Ираке, но Вашингтон все же идет на поводу у Киева.

По слова Дреера, власти Соединенных Штатов совершенно не берут в расчет интересы американцев. Они не хотят бороться с преступностью в стране, уровень которой растет чуть ли не ежедневно, в упор не замечают стремительное распространение наркотического вещества фентанила, от которого умирают жители США, финансового и энергетического кризиса. Они видят одну лишь Украину, которая кормит президента Байдена обещаниями.

По словам Дреера, заявления Зеленского о «возвращении Крыма» и Донбасса, о восстановлении территориальной целостности страны – это всего лишь его больные фантазии, которые никогда не воплотятся в реальность.

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