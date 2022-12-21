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Популярная стримерша Кейтлин Сирагуса, известная под псевдонимом Amouranth, рассказала, сколько денег ей удавалось заработать на различных интернет-платформах на своем контенте. Такую информацию она поведала журналисту Джейку Лаки.

По словам стримерши, самый большой доход она получает с сервиса OnlyFans. Доход с данной интернет-платформы составляет более миллиона долларов в месяц. Что касается такой платформы, как Twitch, то прибыль девушки зависит от того, сколько времени она будет уделять на трансляцию. По словам Amouranth, самая большая сумма, которую она смогла получить за месяц с данного сервиса – 2 миллиона долларов.

Amouranth отмечает, что такие высокие заработки подталкивают ее не останавливаться и заниматься этим делом так долго, насколько это будет возможно.

В июле Кейтлин Сирагуса сообщала, что средний заработок на платформе OnlyFans составлял примерно 1.5 миллиона долларов за 30 дней. В октябре ее аккаунт на OnlyFans был взломан хакером, который пытался вывести около 900 тысяч долларов со счета стримерши, однако ему это не удалось.

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