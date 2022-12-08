Как сообщает «Телеканал 360», 5 декабря в Москву вернулся Игорь Гиркин (Стрелков) после уже третьей попытки принять участие в специальной военной операции на территории Украины, которая закончилась неудачно.

Игорь Гиркин заявил, что 14 октября он лично написал заявление с просьбой зачислить его в Народную Милицию ДНР. После чего он получил временное удостоверение и даже успел сделать несколько рабочих поездок в Донецк.

Он рассказал, что неофициально его предупредили, что его зачисление в Народную Милицию не понравилось определенным людям из высшего военного командования. Однако в частной беседе ему сообщили, что в скором времени все вопросы будут улажены, а пока он будет выполнять обязанности начальника штаба нового формируемого батальона.

Однако в последствие он узнал, что на следующий же день после официального заключения он был исключен из армии ДНР. По его мнению, пребывать на фронте незаконно нельзя. Теперь Гиркин ждет возможности, когда он сможет принять участие в СВО на законных условиях.