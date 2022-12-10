ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские ВС взяли под контроль часть стратегически важного Карантинного острова под Херсоном, сообщил портал “Русская весна”. Военные корреспонденты рассказали, что в операции по освобождению данной территории были задействованы арктическая пехота, бойцы “Барса” и подразделения специального назначения.

Ранее о “захвате” острова заявил рупор украинской пропаганды Алексей Арестович. Военкоры отмечают, что его информация недостоверна. Десант ВС РФ действительно высадился на южной части территории, но освободить ее полностью пока не удалось.

Несмотря на это, можно прогнозировать дальнейшее продвижение российских ВС, которое позволит установить контроль над всем Карантинным островом, расположенным всего в 250 метрах от Херсона. Не исключено, что он будет использован в качестве плацдарма для возвращения города.

Вам может понравиться

Баскетболистка Грайнер сообщила, что когда-нибудь еще вернется в Российскую Федерацию

РИА Новости опубликовали видеозапись, на которой показан момент, как американская баскетболистка покидает российскую исправительную колонию. На кадрах видно, как американская гражданка Бриттни Грайнер стоит перед воротами со своими сумками в

Путин назвал ядерное оружие России более современным и продвинутым, чем у других стран

Россия превосходит США и НАТО не только по количеству ядерных боеголовок. Кроме того, в ее распоряжении имеются более современные стратегические вооружения в сравнении с другими странами, заявил президент России Владимир

“Русская весна”: Украинский летчик-неудачник был сбит тихоходным дроном-камикадзе “Герань-2”

Украинский летчик Вадим Ворошилов с нацистским позывным Karaya громогласно называл себя “охотником за российскими беспилотниками”, но был сбит дроном-камикадзе “Герань-2”, передает портал “Русская весна”. Военные корреспондент отмечают, что попасть под