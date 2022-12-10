Российские ВС взяли под контроль часть стратегически важного Карантинного острова под Херсоном, сообщил портал “Русская весна”. Военные корреспонденты рассказали, что в операции по освобождению данной территории были задействованы арктическая пехота, бойцы “Барса” и подразделения специального назначения.

Ранее о “захвате” острова заявил рупор украинской пропаганды Алексей Арестович. Военкоры отмечают, что его информация недостоверна. Десант ВС РФ действительно высадился на южной части территории, но освободить ее полностью пока не удалось.

Несмотря на это, можно прогнозировать дальнейшее продвижение российских ВС, которое позволит установить контроль над всем Карантинным островом, расположенным всего в 250 метрах от Херсона. Не исключено, что он будет использован в качестве плацдарма для возвращения города.