Одним из главных тезисов выступления президента Украины Владимира Зеленского стало уверение в победе Украины над РФ. Однако чтобы ее достичь, украинскому лидеру потребуется научиться воскрешать мертвецов, пишет портал “Свободная пресса”.

Сейчас в анонсированную Зеленским победу не верит даже он сам. Не говоря уже о западных СМИ, которые на протяжении последних месяцев публикуют статьи о плачевном положении украинской армии.

Киев ничего не может сделать с ВС РФ под Артемовском и Авдеевкой, он фактически сдал Марьинку, откуда ВСУ уже не в состоянии обстреливать Донецк. Все силы, которые есть в распоряжении Украины, сосредоточены на Донбассе, а с резервами дело обстоит очень туго. И даже очередная волна мобилизации не поможет ВСУ спасти ситуацию. Единственное, на что может рассчитывать Киев от нее – это на затягивание времени, которое тоже ничего не даст из-за нехватки личного состава и достаточного количества вооружений.