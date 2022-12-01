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В Одессе 30 ноября неизвестные попытались украсть электрогенератор из “пункта несокрушимости”, но охранник дал им достойный отпор, за что удостоился звания героя.

Такой же эпизод произошел во Львове, но там злоумышленникам удалось достичь своей цели. Они вытащили генератор из подвала, аккуратно завернули его в заранее подготовленное одеяло и укатили на тележке, пишет издание “Страна.ua”.

Авторы публикации отмечают, что это только начало. В условиях беспорядочных отключений света, без которого некоторым гражданам приходится оставаться по нескольку дней, воровство генераторов станет настоящим трендом.

Уберечь весьма дорогостоящие устройства сложно – их нужно устанавливать на улице, на чердаке, в подвале или на крыше дома. Это значительно облегчает доступ к генератору злоумышленников. Поэтому можно ожидать увеличения числа краж.

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