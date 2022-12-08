Польские тренировочные лагеря забиты, а местная общественность рвётся в бой против России. Об этом пишет издание Пентагона Stars and Stripes – передаёт портал URA.RU

Американское издание уверяет, что в Польше на полном серьёзе готовятся вести боевые действия против российской армии. Учебные центры, где каждый желающий может получить базовые навыки владения оружием и освоить минимальные правила выживания, были открыты ещё в октябре. Пока планируется, что они будут действовать до января будущего года. Все эти тренировочные базы полностью укомплектованы рекрутами.

Stars and Stripes добавляет, что польская общественность в связи с последними геополитическими событиями считает Россию главной угрозой для своей безопасности. В ходе опросов большинство поляков заявляют о готовности взять в руки оружие и выступить против Вооружённых сил России.