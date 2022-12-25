Прошел финальный выпуск популярного шоу «Битва экстрасенсов». Выиграли в 23 сезоне Ангелина Изосимова, Лина Джебисашвили и Влад Череватый.

Зрители проекта смогли узнать много интересного из личной жизни финалистов. В заключительной серии телезрителей традиционно познакомили со всеми подробностями жизни победителей шоу. Также Илья Ларионов, ведущий проекта, поделился тем, как он в первый раз увидел финалистов этой телепередачи.

Победителем «Битвы экстрасенсов» в итоге стал Влад Череватый, а второе место заняла Лина Джебисашвили.

Церемонию награждения провели по традиции в Готическом зале. Для поддержки участников шоу на церемонию пришли фанаты. Каждый финалист имеет много людей, кто за него болеет. Также на церемонии награждения присутствовали и участники прошлых сезонов шоу.