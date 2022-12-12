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Американский Конгресс конфликтует с Пентагоном из-за поставок оружия на Украину. Издание Foreign Policy, публикацию которого представляет РИА Новости, отмечает, что глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли недоволен слишком большими их объемами.

При этом генерала сложно назвать миротворцем, поэтому его недовольство вызвано не желанием остановить конфликт, который затянулся именно по вине США. Впрочем, причину озвучил сам Милли, заявивший, что Пентагон уже 10 лет планирует войну с Россией.

Под этот план отведены склады с оружием и боеприпасами, которые регулярно пополнялись. Однако сейчас все происходит в точности до наоборот – арсеналы быстро пустеют и восполнить запасы, переданные Киеву, просто нечем.

“Да ему уже десять лет, этому оперативному плану (войны с Россией). Почти никогда у нас целиком эти нормативы по запасам на складах не выполнялись, и всем было наплевать”, – заявил журналистам источник в Конгрессе США.

Пока парламент принимает новые решения об отправке оружия на Украину, Пентагон продолжает демонстрировать недовольство и нехваткой вооружений на складах, и тем, как быстро Киев растрачивает снаряды и другие боеприпасы в ходе боевых действий. При это никаких успехов украинской армии достичь не удается.

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