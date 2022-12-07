Президент США Джо Байден в ходе посещения фабрики по производству наночипов в штате Аризона очень бодро рассказал об увеличении выпуска микросхем и о том, что количество рабочих мест на предприятии существенно увеличится. Но затем он “завис”, не сумев так же вдохновенно рассказать о самой продукции.

У Байдена не получилось объяснить преимущества чипов, изготавливаемых по 3-нанометровому техпроцессу. Президент США начал мямлить и скомкал хорошо начавшуюся речь.

«Чипы, которые в три нано… Ну вы поняли, о чем я говорю… На-но.. но-но… Ну, я не знаю», – цитирует американского лидера издание “Московский комсомолец”.

Также Байден сообщил, что в Фениксе планируется открытие крупной лаборатории, которая также будет заниматься разработкой и производством наночипов. США планируют увеличить объемы данной продукции в рамках политики сдерживания Китая.