ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент США Джо Байден в ходе посещения фабрики по производству наночипов в штате Аризона очень бодро рассказал об увеличении выпуска микросхем и о том, что количество рабочих мест на предприятии существенно увеличится. Но затем он “завис”, не сумев так же вдохновенно рассказать о самой продукции.

У Байдена не получилось объяснить преимущества чипов, изготавливаемых по 3-нанометровому техпроцессу. Президент США начал мямлить и скомкал хорошо начавшуюся речь.

«Чипы, которые в три нано… Ну вы поняли, о чем я говорю… На-но.. но-но… Ну, я не знаю», – цитирует американского лидера издание “Московский комсомолец”.

Также Байден сообщил, что в Фениксе планируется открытие крупной лаборатории, которая также будет заниматься разработкой и производством наночипов. США планируют увеличить объемы данной продукции в рамках политики сдерживания Китая.

Вам может понравиться

Рожин опубликовал в Сети кадры боев 4-й бригады ЛНР на Лисичанском направлении

Военный эксперт Борис Рожин опубликовал в Сети видеозапись ночной атаки 4-й бригады ЛНР на позиции украинских вооруженных формирований. Он отметил, что российские ВС задействовали тепловизоры, позволяющие четко видеть цели противника.

Разочарованные в Германии поляки отправили на Украину свою цифровую систему ПВО

Германия отказала Киеву в поставках американских систем противоракетной обороны Patriot. Она заявила, что эти комплексы являются частью ПВО НАТО и поэтому могут быть переданы только Варшаве. Польша, разочарованная таким решением,

Робертс: Если ВС РФ не покончат с Украиной за 48 часов, им придется вступить в схватку с НАТО

Американский эксперт Пол Крэг Робертс, разработавший в 80-х годах прошлого столетия экономическую политику США, которую называли “рейганомикой”, прокомментировал возможное вступление Североатлантического альянса в конфликт на Украине. В своей публикации Робертс