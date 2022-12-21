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Портал “Свободная пресса” прокомментировал сообщения о выделении Соединенными Штатами 1,8 миллиарда долларов на очередной пакет военной помощи Украине. Автор публикации Александр Ситников напомнил, что Киев получит батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, которыми ВСУ надеются прикрыть критическую инфраструктуру, а также управляемые авиабомбы.

По мнению эксперта, последние, как и артиллерийские боеприпасы, тоже входящие в пакет, Украина использует, чтобы заблокировать сухопутный коридор на Крымский полуостров. Не исключено, что Зеленский вынашивает именно такие планы, но американский лидер не доверяет его окружению. Поэтому украинскому президенту пришлось лететь в Вашингтон, а не записывать очередное видеообращение к Конгрессу США.

Для Киева установление контроля над Бердянском и Мелитополем, который будет означать потерю ВС РФ коридора в Крым, станет серьезным достижением. Не исключено, что Украина после этого даже пойдет на переговоры с Россией. Впрочем, в настоящий момент подобные успехи ВСУ выглядят слишком уж фантастическими.

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