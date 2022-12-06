Дополнительно 100 ракет к зенитно-ракетными системам Patriot, а также радиолокационное и вспомогательное оборудование отправят США на Тайвань в ближайшее время. Общая сумма дополнительного вооружения, которое получит Тайбэй от Вашингтона, составит более 880 миллионов долларов. Об этом пишет издание Bloomberg – передаёт “Газета.ру”.

Уточняется, что на Тайвань направят более совершенные ракеты, чем те, которые вооружённые силы острова используют сейчас. При этом подчёркивается, что речь не идёт о новой сделке – вооружение поставят в рамках договора 2010 года, расширяя его, отмечают в Госдепе. По этому договору общая стоимость вооружения уже превысила 2,8 миллиарда долларов.

Белый дом неоднократно отмечал, что в последнее время отношения между Пекином и Тайбэем накаляются. При этом власти США не исключают, что Китай попытается захватить контроль над островом силовым путём. КНР считает Тайвань частью своей территории, однако де-факто остров проводит отличную от материкового Китая политику.