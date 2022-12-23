На Украине в следующем году продолжатся ожесточенные бои, но специальная военная операция ВС РФ зайдет в тупик, сообщает американское издание The New York Times. Авторы публикации ссылаются на военных аналитиков и источники в администрации президента США.

Украина, по словам экспертов, будет организовывать новые диверсии, такие, как взрыв на Крымском мосту. При этом атаковать полуостров она точно не будет, так как отлично понимает, что восстановить контроль над ним уже не представляется возможным. На крупные победы Киеву сейчас рассчитывать бессмысленно, но он продолжит добиваться локальных успехов, совершая вылазки на линии соприкосновения.

Россия, по заверениям источников в Белом доме, тоже серьезного продвижения не добьется. Но с приходом на должность командующего СВО Сергея Суровикина, ВС РФ все же действуют значительно эффективнее, что может внести коррективы в данный прогноз.