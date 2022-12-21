В очередном пакете военной помощи, который обойдется США в 1,8 миллиарда долларов, Вашингтон отправит Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot. Не исключено, что эта тема будет обсуждаться президентами двух стран Джо Байденом и Владимиром Зеленским на встрече, назначенной на 21 декабря.

Когда именно Киев получит современные системы противовоздушной обороны, пока неизвестно. Все зависит от того, сколько времени займет обучение украинских боевиков использованию достаточно сложных комплексов “Пэтриот”. По предварительной информации, оно пройдет на базе американских ВВС в Германии, передает РИА Новости.

Помимо ЗРК, в новом пакете Украина получит также управляемые авиабомбы JDAM (Joint Direct Attack Munition).

Напомним, военные эксперты уверены, что зенитно-ракетные комплексы Patriot вряд ли что-то изменят для Киева. Они эффективны лишь в составе эшелонированной системы противовоздушной обороны, однако у ВСУ недостаточно средств ПВО для ее организации.