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Если Украина ведёт собственные разработки оружия, способного наносить удары на большие расстояния, то Белый дом не будет этому воспрепятствовать. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге для журналистов – сообщает ТАСС.

Глава американского оборонного ведомства не уточнил, ведёт ли Киев соответствующую работу, однако указал, что Вашингтон этому мешать не собирается.

Ранее представители украинских властей неоднократно просили США и других своих западных союзников направить в распоряжение ВСУ ракеты большой дальности. В том числе и для поставляемых Киеву систем залпового огня HIMARS. Однако всякий раз получали отказ. По мнению западных политиков, поставки дальнобойного вооружения, способного поражать цели на территории России, могут привести к ещё большей эскалации конфликта между Москвой и Киевом.

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