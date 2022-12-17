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Российские ВС даже в плохую погоду точно поражают намеченные цели в то время как ВС Украины вынуждены даже в идеальных условиях оценивать результаты своих ударов, рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он пояснил, что ВС РФ ответственно подходят к разведке перед каждой массированной атакой. Они изучают данные, получаемые от наземных подразделений и агентуры, со спутников и авиации. Разведка включает также анализ постов в мессенджерах и социальных сетях, что позволяет проложить максимально подходящий маршрут. Кроме того, предварительно по целям запускаются ударные беспилотные аппараты.

Игнат напомнил, что 15 декабря в нескольких регионах Украины появились дроны-камикадзе “Герань-2”, которые помогли ВС РФ выявить местоположение средств противовоздушной обороны. На следующий день по разведанным объектам были нанесены ракетные удары.

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