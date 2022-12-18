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В минувшую пятницу российские ВС в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Эту атаку прокомментировал спикер Воздушных сил ВС Юрий Игнат.

В эфире продолжающегося с 24 февраля телемарафона он отметил, что ВС РФ никак не мешают погодные условия. Когда небо проясняется, у них появляется возможность более точно оценить эффективность атак, но удары оказываются достаточно точными при любой погоде, передает “Московский комсомолец”.

Игнат также сообщил, что в ходе атаки на критические объекты 16 декабря ВС РФ задействовали все виды средств поражения, кроме барражирующих боеприпасов. Дроны-камикадзе наносили удары по Украине на день раньше, чтобы определить местоположение систем ПВО, а также проанализировать ее готовность к отражению ракет.

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