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Армия Германии столкнулась с серьёзной проблемой при эксплуатации новых БМП Puma. У немецких военных трудности с техникой вызывают опасения. Особенно на фоне того факта, что “пумы” должны с 2023 года использоваться в подразделениях быстрого реагирования НАТО. Об этом пишет издание Spiegel со ссылкой на письмо генерал-майора Рупрехта фон Батлера в Минобороны Германии – передаёт “Коммерсант”.

Высокопоставленный военный проинформировал, что за 8 дней учений оперативная готовность 18 БМП Puma упала до нуля. Одна из главных проблем – дефекты башни через полтора часа стрельбы. “Это полный провал”, – написал генерал. При этом он отметил, что военные и раньше знали о дефектах БМП, однако до этого они не возникали с такой частотой, поскольку машины не подвергались чрезмерным нагрузкам.

Для устранения проблем военную технику теперь нужно модернизировать. Этот факт вызывает серьёзное беспокойство со стороны властей Германии, уточняет Spiegel.

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