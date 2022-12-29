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Президент США не подумал о последствиях, когда обещал Украине, что та вступит в НАТО. Это было серьёзной ошибкой Джо Байдена, которая повлекла за собой тяжёлые последствия. Об этом пишет издание Spectator – передаёт РИА “Новости”.

Обозреватель американского издания Роберт Сервис напомнил, что Байден намекнул о вступлении Украины в Североатлантический военный блок в 2021 году. Тогда на Западе не придали значения тому, как на это отреагируют в Москве, и не предприняли никаких мер, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. В итоге это стало одной из причин российско-украинского конфликта, в котором гибнут люди.

Осенью этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. Впрочем, на Западе тут же начали говорить, что такая процедура несвоевременна. Как отмечают эксперты, сейчас американские и европейские политики предпочитают на поднимать вопрос о вступлении Украины в НАТО, поскольку это может привести к ещё большей напряжённости в Восточной Европе.

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