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Не исключено, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot помогут Украине защитить ряд инфраструктурных объектов от российских ракет и дронов-камикадзе. Однако не стоит забывать, что в распоряжении ВС РФ имеются средства поражения, с которыми эти ЗРК ничего не смогут поделать, пишет “Свободная пресса”.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что ни о какой эскалации конфликта не может быть и речи, так как ЗРК Patriot являются оборонительным, а не наступательным вооружением. Впрочем, ранее, чем через несколько месяцев они все равно не появятся на Украине, так как необходимо провести целый ряд подготовительных мероприятий и провести обучение украинских боевиков.

Россия также подготовится к появлению у противника новых систем ПВО. Даже если Patriot сумеет закрыть небо Украины, он все равно превратится в одну из ключевых целей для российских ракет. Поэтому США стоит задуматься, нужно ли отправлять комплексы Киеву, где они будут быстро уничтожены.

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