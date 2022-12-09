В распоряжении ВСУ появились беспилотные аппараты с большим радиусом действия, которые вполне могут “Вдарити по Сибiру” в полном соответствии с приказом президента Зеленского, передает портал “Свободная пресса”. Авторы ссылаются на неназванного украинского чиновника, который также признал, что атака на стратегические авиабазы ВС РФ была организована Киевом.

Эксперты портала считают, что к данной угрозе следует относиться серьезно. По аэродромам в Рязани и Энгельсе удары наносились пусть и устаревшими советскими беспилотниками, но эти аппараты прошли модернизацию и представляют опасность.

Киев не только модернизирует БПЛА Ту-141 “Стриж”, полученные в наследство от СССР. Кроме того, на заводе “Антонов” еще с 2020 года осуществляется разработка шеститонного ударного дрона, который должен преодолевать расстояние более тысячи километров и наносить мощные удары. На каком этапе находится процесс создания этого аппарата, пока неизвестно, но игнорировать заявления высокопоставленных украинских чиновников все же не стоит.