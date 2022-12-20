Задача российских войск в Артемовске (после киевской “декоммунизации” – Бахмут) заключается не столько в установлении контроля над самим городом, сколько перемалывание ВС Украины и создание условий для их стремительного бегства, как это было в Лисичанске и Северодонецке.

Об это рассказал основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин. Он добавил также, что боевики ВСУ, которые оказывают отчаянное сопротивление, сейчас уже не в состоянии эвакуировать раненых из-за разрушенных дорог и отсутствия транспорта и не могут получать качественную медицинскую помощь, передает портал “Свободная пресса”.

При этом командование ВСУ и лично президент Украины Зеленский без конца повторяют, что Бахмут армия сдавать не собирается. При этом он скрывает реальное положение дел и колоссальные потери. Даже украинские эксперты уже начинают все чаще говорить, что единственная цель Зеленского – войти в Новый год на позитивной ноте, нарисовать красивую картинку “несокрушимых” Вооруженных сил страны.

Ради этой цели ВСУ ежедневно теряют по несколько сотен солдат, что, по мнению одного из киевских блогеров, является идиотизмом.