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Постоянные провалы в зоне боевых действий, колоссальные потери и падение боевого духа могут вынудить украинских военных оставить позиции и пойти на Киев, чтобы выяснить отношения с властями, пишет портал “Свободная пресса”.

Авторы ссылаются на зарубежные СМИ, которые уже видят существенные изменения в российской стратегии ведения СВО. Они не сулят Киеву ничего хорошего, но президент Украины Зеленский и его ближайшее окружение продолжают нести ахинею о великих гипотетических победах.

Между тем, удары по критической инфраструктуре Украины, которые привели к длительным отключениям электроэнергии и гиперинфляции, заставляют украинцев по-другому посмотреть на непрекращающиеся заявления Зеленского. Властям верит все меньше людей, граждане понимают, что украинский президент делает все возможное, чтобы затянуть конфликт.

Это вполне логично, так как после завершения противостояния Зеленскому придется оставить свой пост. Поэтому он продолжит политику, направленную на затягивание конфликта, игнорируя потери и те проблемы, с которыми ежедневно сталкивается гражданское население.

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