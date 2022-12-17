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Польских наемников на Украине становится все больше, они едут и через вполне официальные пункты в Варшаве и Кракове, и через специально созданные особые каналы. Но постоянно увеличивающаяся их численность совершенно не мешает ВС РФ расправляться с “солдатами удачи”.

Портал “Свободная пресса” сообщил, что не выдерживает напряжения интенсивных боевых действий на Украине каждый четвертый наемник из Польши. Каждый третий неизбежно погибает на поле боя.

В подтверждение этой неприятной для Варшавы статистики авторы публикации напомнили о Варшавском батальоне, попавшем под удар российских ВС 25 ноября. Тогда погибло 300 наемников.

Отмечается также, что наемничество в Польше разрешено на официальном уровне. Это грубо нарушает законодательство ЕС, но Варшаве не привыкать применять двойные стандарты во всех возможных сферах.

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