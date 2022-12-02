Портал “Свободная пресса” рассказал о главной ошибке Соединенных Штатов и НАТО. Заключается она в поставках оружия на Украину – в страну, где процветает коррупция, а к оружейной кормушке пробиваются все, кому не лень, включая крупных и мелких чиновников, правоохранителей, военных и таможенников.

Махинации с оружием приобрели невиданный размах, рассказал недавно изданию “Известия” один из украинских военных. Он отметил, что до передовой доходит лишь малая часть западных боевых систем, остальные разворовывают по пути и продают кому угодно, готовому хорошо заплатить.

Автор публикации Вера Жердева пишет, что ни США, ни весь Альянс не могут быть уверены, что оружие, отправляемое Киеву, не попадет в руки террористов, недолюбливающих американского гегемона. Но они все же продолжают поставлять новые партии, вкладывать огромные деньги, стремясь ослабить Россию. Опомнятся они лишь тогда, когда из “Стингеров” и других систем террористы начнут сбивать американские и европейские гражданские самолеты.