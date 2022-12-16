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Экс-командующий морской пехоты Великобритании генерал Роберт Маговен на днях внезапно поразил журналистов откровением о наличии на Украине военнослужащих регулярных войск своей страны. Он заявил, что 450 морпехов проводят операции против ВС РФ.

Такое признание вполне могло повлечь за собой наказание для генерала, так как фактически он раскрыл военную тайну. Однако эксперты “Свободной прессы” уверены, что все обстоит по-другому.

Маговен совершенно не рвался нарушить законодательство и превратиться в предателя Британии со всеми вытекающими последствиями. Он просто выполнял поручение действующих властей. Они больше не в силах скрывать, что морские пехотинцы под видом наемников находятся на Украине, но и признать это не могут. Поэтому бывший командующий пришелся ко двору.

Авторы публикации задаются вопросом, стоит ли брать в плен бойцов Королевской морской пехоты. Ведь фактически Британия признала отправку на Украину целого батальона своих военных. А там, где уже есть батальон, вполне может быть и полк либо целая бригада.

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