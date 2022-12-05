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Украинские боевики попытались атаковать населенный пункт Площанка в ЛНР, но нарвались на засаду ВС РФ и понесли серьезные потери, рассказал портал “Свободная пресса”.

Автор публикации Александр Ситников раскрыл подробности этой провальной атаки Киева. Он пояснил, что ВСУ попытались воспользоваться лесополосой, которая проходит в непосредственной близости от балки Журавка.

Лесопосадки, обрамляющие одноименную реку, которая в населенном пункте Невское впадает в Жеребец, позволяют подойти к водоему незамеченными. Однако потом приходится выходить на открытое пространство и перебираться на другой берег.

Ситуация для наступающей стороны, в качестве которой выступали ВСУ, осложняется наличием точно таких же лесопосадок на другой стороне реки. Именно там устроили засаду подразделения ВС РФ, командование которыми осуществляет генерал-майор Москалев. Его тактика принесла желаемые результаты – боевиков ВСУ уничтожили при попытке форсировать реку практически без сопротивления.

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