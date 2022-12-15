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В боях под Марьинкой были впервые задействованы реактивные системы залпового огня “Торнадо-Г”, являющиеся результатом глубокой модернизации легендарного “Града”. Они получили новую автоматическую систему управления огнем, которая получает навигационные данные со спутника и по ним наводится на цели посредством электронного расчета показателей.

Кроме того, в “Торнадо-Г” применяются снаряды, оснащенные самоприцеливающимися компонентами. Впрочем, при необходимости можно использовать и старые боеприпасы, они полностью совместимы с усовершенствованной РСЗО, рассказал портал “Свободная пресса”.

В Марьинке “Торнадо-Г” продемонстрировали свои возможности. Они нанесли удары по позициям ВСУ и уничтожили целый укрепрайон вместе с живой силой и техникой.

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