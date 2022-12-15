93-я ОМБр «Холодный Яр», которая являлась наиболее боеспособным подразделением ВС Украины, отправляется на ротацию. Связано это с колоссальными потерями, которые понесла бригада, длительное время удерживающая оборону на Артемовском направлении, пишет портал “Свободная пресса”.

Авторы публикации отмечают, что если это подразделение будет выведено из Бахмута, то в городе останется только 24-я бригада, все еще оказывающая отчаянное сопротивление продвижению российских войск. Впрочем, есть и другой сценарий развития событий.

Не исключено, что командование ВСУ пополнит 93-ю ОМБр мобилизованными резервистами. В этом случае выводить ее из Артемовска не придется, однако хорошего для самого подразделения в этом мало. Мобилизованные украинцы не имеют никакого опыта, не знают даже, как обращаться с оружием, поэтому каждый бой для некогда самой боеспособной бригады ВСУ может стать последним.