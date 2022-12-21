Действия Польши с момента начала специальной военной операции показывают, что она мечтает стать европейской сверхдержавой. Но помимо этого, у нее есть еще одна мечта – “отомстить России” за все годы, на протяжении которых она оставалась “колонией”, пишет портал “Свободная пресса”.

Именно для воплощения этих планов Польша сейчас увеличивает численность личного состава в своей армии, а также стремительным темпами скупает оружие. Она уже заказала в США боевые машины “Абрамс”, РСЗО HIMARS, комплексы противовоздушной обороны и истребители, а также приобретает в Южной Корее танки K2 “Черная пантера”.

По словам политолога Александра Носовича, Россия не должна игнорировать тревожные сигналы, исходящие от Польши. Сейчас необходимо максимально защитить Калининградскую область, вплоть до размещения там ядерного оружия, а также внимательно наблюдать за границами Украины. Ведь Варшава может воспользоваться ситуацией в СВО и атаковать Россию с украинской территории.

Сейчас сложно сказать, будет ли Польша применять свою существенно увеличившуюся армию против ВС РФ, но такой сценарий развития событий все же нужно учитывать.