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Польша проводит скрытую мобилизацию, собирая армию в 200 тысяч штыков. Скорее всего, она готовит военную авантюру, намереваясь весной ввести свои войска на территорию Украины, пишет портал “Свободная пресса”.

Авторы публикации ссылаются на мнение эксперта Владимира Сапунова, который отрицает возможность захвата Варшавой западных областей Украины. Аналитик отмечает, что Польша не прочь “вернуть” территории, которые считает своими, однако Вашингтон пока не разрешит ей это сделать. В США понимают, что подобные действия повлекут на собой весьма неприятные последствия в виде прямого конфликта НАТО и России, поэтому придерживают рвущихся в бой поляков.

Приоритетом польской армии в ходе упомянутой военной авантюры будет помощь Украине, мечтающей вернуть контроль над Херсонской и Запорожской областями, а также над Донбассом и Крымом. Кроме того, довольно крупное вооруженное формирование, создаваемой Варшавой, может создать угрозу для Беларуси и Калининградской области.

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