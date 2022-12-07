На протяжении двух дней украинские беспилотники ухитрились атаковать аэродромы стратегической авиации в Дягилево под Рязанью, в Энгельсе и Курске. Противовоздушная оборона перехватила все БПЛА практически на авиабазах, однако остается странным, каким образом дроны вообще туда добрались.

Портал “Свободная пресса” напоминает, что для атаки Киев использовал практически раритетные беспилотные аппараты Ту-141 “Стриж”, которые создавались еще в Советском Союзе. В РФ остатки таких дронов в основном применяются для тренировки средств ПВО, а вот Украина все еще пытается выжать из них все, что возможно.

Фактически атака на аэродромы Киеву удалась. Хотя бы потому, что древние беспилотники вообще туда долетели. По мнению экспертов, здесь не обошлось без вмешательства Запада, который мог помочь Киеву модернизировать БПЛА. И если не привести их в соответствие с современными стандартами, что практически невозможно, то как минимум наделить новыми функциями. Кроме того, дроны летели на небольшой высоте, что значительно повышало их шансы избежать обнаружения радиолокационными станциями.