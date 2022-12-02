Даже для тех украинских военных, которые рвутся в бой в стремлении удовлетворить свои амбиции, Артемовск является “мертвым местом”, вернуться из которого живым практически невозможно. Британское издание Newsweek не напрасно написало, что битва за Бахмут (название города после киевской “декоммунизации”) могла бы стать самой жестокой в ходе СВО.

Портал “Свободная пресса” сообщает, что президент Украины Зеленский приказал удерживать Артемовск любой ценой. Это вызывает жуткую панику у старших офицеров, которые надеются на эвакуацию, так как отлично видят сложившуюся ситуацию. Они понимают, что выполнить приказ главы государства невозможно, так как ВС РФ действуют чрезвычайно успешно.

Бойцы ОБТФ Народной милиции ДНР “Каскад” рассказывают, что многие боевики ВСУ прячутся от наступления ВС РФ под землей. Это их единственный шанс выжить. Разумеется, ждать установления контроля над Артемовском сегодня или завтра не стоит, но спустя две-три недели противник все же будет вынужден обратиться в бегство. Они уйдут к Славянску и Краматорску, где ожидается решающая битва за весь Донбасс.