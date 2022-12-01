Военные эксперты считают маловероятным нападение ВСУ на Крым, однако рекомендуют все же быть готовым к любым сценариям развития событий. Именно такой подготовкой занимается предприятие “Стройкомплект” под Симферополем, сообщает “Свободная пресса”.

Ранее оно выпускало тротуарную плитку, но сейчас перестраивает производственные мощности под изготовление бетонных “пирамид”, называемых “зубами” дракона. Они будут устанавливаться на въездах в Крым с материка на Перекопе, у Ишуни и на Чонгаре.

Предполагается, что пирамиды задержат попытку танкового прорыва ВСУ, после чего артиллерия уничтожит технику противника.

Впрочем, украинская армия имеет минимальные шансы добраться до перешейков. Для этого ей необходимо либо прорвать оборону российских войск у Бердянска и Мелитополя, либо перебраться на левый берег Днепра у Херсона, что достаточно сложно сделать из-за взорванных мостов.