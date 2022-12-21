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Россия имеет возможность жестко ответить Киеву на обстрелы Запорожской атомной электростанции. При этом удар ВС РФ может оказать воздействие и на Польшу, которая постоянно стремится выделиться своими русофобскими заявлениями и претендует на роль своеобразной супердержавы в составе Евросоюза, рассказал изданию “Свободная пресса” аналитик в области атомной энергетики Александр Садовников.

Он пояснил, что на территории Западной Украины, получить которую так мечтает Польша, расположены Ровенская и Хмельницкая атомные электростанции. Это две мощных АЭС, на которых сейчас держится больше половины украинской энергетики. Удары по одной из них создадут Киеву серьезные проблемы и станут достойным ответом на атаки ЗАЭС.

Эксперт пояснил, что удары по атомным электростанциям на Западе Украины не должны ставить перед собой цель спровоцировать техногенную катастрофу. Достаточно лишь электроподстанции или линии электропередач, что парализует практически всю энергетику страны.

Если же спровоцировать ядерное заражение эффективным ударом по Ровенской или Хмельницкой АЭС, то достанется и Польше, которая давно напрашивается на неприятности.

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