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И российский Генштаб, и западные военные аналитики сообщают о продолжении наступления ВС РФ в Бахмуте (до киевской “декоммунизации” город назывался Артемовск). Однако украинские пропагандисты не желают воспринимать реальность и не устают твердить, что ВСУ проводят успешные контратаки, не позволяя российским войскам установить контроль над городом, рассказал портал “Свободная пресса”.

Авторы публикации отмечают, что подобные заявления украинской стороны вполне понятны. Президент Зеленский в ходе визита в Вашингтон заявил, что Артемовск является чрезвычайно важным городом, исход бытвы за который предрешит судьбу всей Украины.

В основном высказывания об “успехах” ВСУ в Бахмуте распространяют “диванные воины” Центра информационно-психологических операций. Им по плечу любая военная операция, если для ее проведения не требуется выходить из дома. Сейчас они разносят по Сети сказку о 14 полноценных бригадах, якобы сформированных главкомом Валерием Залужным для окружения подразделений ЧВК “Вагнер”.

Эксперты, которые знают о боевых действиях гораздо больше, чем можно увидеть с дивана, трезво оценивают силы ВСУ. Они отмечают, что рано или поздно Бахмут придется отдавать под контроль РФ, поэтому сейчас Киев несет совершенно бессмысленные потери.

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